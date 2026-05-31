Съединените щати отново показаха видео с удар от въздуха срещу моторница в Тихия океан. Убити са трима души, съобщи американската армия. През седмицата беше засилена спорната кампания за обстрел на подобни лодки. В последните 5 дни бяха разпространени 4 видеоклипа. Според информацията на военните, при ударите са убити общо 9 души.

Армията на Съединените щати твърди, че лодките са на наркотрафиканти. Дори това да е вярно, от гледна точка на международното право, ударите са много спорни. Те представляват нападение на армейски части срещу цивилни цели в открити води. Ясни доказателства за вината на потърпевшите няма. А дори при наличието на такива, те би трябвало да бъдат задържани, а не елиминирани.

Американски военни поразиха лодка със заподозрени в наркотрафик в Тихия океан

Редактор: Мария Барабашка