Проект на меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ предвижда размразяването на 12 милиарда долара ирански активи в рамките на 60 дни. Това съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на неофициален препис на текста, предаде агенция „Франс прес”.

В сряда Белият дом опроверга като „пълна измислица” публикуваната по-рано информация на медията, според която проектът на рамково споразумение със САЩ включва ангажимент от страна на Вашингтон за вдигане на морската блокада, наложена на иранските пристанища, както и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Според неофициалната версия на меморандума, около която все още текат преговори, Съединените щати се ангажират „да предоставят на Иран пълен достъп до 12 милиарда долара от неговите активи в срок от 60 дни, за да могат тези средства да бъдат прехвърлени и изразходвани в банките на страната или страните, посочени от Иран, без ограничения”.

Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американските санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Замразените средства възлизат на между 100 и 123 милиарда долара според ирански медии.

Агенция „Тасним” обяви по-рано през седмицата, че Техеран се стреми към деблокирането на 24 милиарда долара, „като половината от тази сума ще бъде предоставена веднага след обявяването на протокола за меморандума”. Ислямската република изисква и създаването на ясен механизъм, който да гарантира отблокирането на останалите пари.

Междувременно американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ са „напълно способни” да възобновят военните си действия срещу Иран, „ако се наложи”.

„Нашите запаси са напълно подходящи за тази цел”, каза Хегсет по време на форума по въпросите на сигурността „Диалог Шангри-Ла” в Сингапур.

