-
Две жертви взе пожарът в хотел в Слънчев бряг
-
Ракетата "Ню Глен" на "Блу Ориджин" се взриви на стартовата площадка (ВИДЕО)
-
Дрон падна върху жилищна сграда в Румъния, според Букурещ е руски
-
Работник загина при пожар в хотел в Слънчев бряг (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Мъж се простреля смъртоносно при проверка на „Дунав мост”
-
Дърво падна върху три автомобила в Асеновград (СНИМКИ)
Инцидентът е станал в ранния следобед днес
Пожар взе жертва в Тетевен. Две къщи изгоряха, като инцидентът е станал в ранния следобед.
Пламъците са тръгнали от една къща, в която са живели двама братя. Единият от тях е бил тежко болен и на легло. По непотвърдена информация, именно той е жертва на огъня, който се е разгорял и е обхванал още един имот в съседство.
Гасенето все още продължава от екипи на пожарната, които са отцепили района с полиция. Два екипа от Тетевен и един от Ябланица са на място.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
По информация на МВР, пожарът е възникнал в къща, в която е имало множество складирани вещи. Огънят се е прехвърлил в намиращия се в съседство имот, но е овладян. Къщата, от която е възникнал пожарът, продължава да гори.
От полицията не потвърждават информацията къде точно се е намирал загиналият.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Последвайте ни