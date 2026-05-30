Пожар взе жертва в Тетевен. Две къщи изгоряха, като инцидентът е станал в ранния следобед.

Пламъците са тръгнали от една къща, в която са живели двама братя. Единият от тях е бил тежко болен и на легло. По непотвърдена информация, именно той е жертва на огъня, който се е разгорял и е обхванал още един имот в съседство.

Гасенето все още продължава от екипи на пожарната, които са отцепили района с полиция. Два екипа от Тетевен и един от Ябланица са на място.

По информация на МВР, пожарът е възникнал в къща, в която е имало множество складирани вещи. Огънят се е прехвърлил в намиращия се в съседство имот, но е овладян. Къщата, от която е възникнал пожарът, продължава да гори.

От полицията не потвърждават информацията къде точно се е намирал загиналият.

