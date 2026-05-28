Мъж загина при пожар в хотел в Слънчев бряг. Трагедията се е разиграла този следобед. Жертвата е 47-годишен работник.

По данни на други служители трима заварчици работели в хотела, когато от искра бързо се възпламенило помещение. Двама от мъжете скочили от балкон на нисък етаж, а третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато опитвал да избяга от пламъците.

Снимка: Елена Танева, NOVA

Изгорели са три стаи от хотела. По информация на NOVA огънят тръгнал от котелно помещение в сградата.

