Служители на полицията от Стара Загора са задържали 47-годишен мъж за наличието на фалшиви 8 840 евро. При проверка на използвания от него товарен автомобил, са намерени и иззети 242 банкноти с номинал 20 евро и 80 банкноти по 50 евро.

Започнато е досъдебно производство. На мъжа е повдигнато обвинение и с постановление на Окръжна прокуратура-Стара Загора е задържан за срок от 72 часа.

Работата по случая продължава.