Събитието „Тичай, за да помогнеш” ще се проведе този уикенд в София. То представлява благотворително бягане, което има за цел да включи и мотивира хората с различни възможности. Стартът и финалът на събитието ще бъдат отбелязани на площад „Св. Александър Невски”.

„Идеята на събитието дойде преди девет години. То тръгва всъщност от Тайланд. Репликирахме модела на "Run Together Thailand". Създават го с идеята да покажат, че хората с различни възможности искат и трябва да бъдат наравно включени в нашето общество и в спорт. Всъщност това пренесохме ние тук като идея. Това е една енергия, фестивал на многообразието”, заяви организаторът на събитието Йоана Колева.

Целия разговор гледайте във видеото.