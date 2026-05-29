Последният автентичен уличен павилион за освежаващи напитки отвори врати за летния сезон в Мадрид. Той работи без прекъсване от 1944 г. насам и се е превърнал в истински градски оазис на фона на все по-сериозните горещини в Испания.

В миналото испанската столица е била пълна със стотици места за освежаващи напитки, но с времето един по един са изчезнали. Павилионът на Хосе Мануел Гарсия обаче работи и до днес - вече повече от 80 години, той предлага на минувачите освежаващи напитки.

"Много се гордеем, че сме последният традиционен павилион за напитки в Мадрид", разказва той.

Павилионът е открит през 1944 г. от родителите на Хосе, но семейният бизнес започва още по-рано - през далечната 1910 г. Тогава неговите прародители за първи път започват да предлагат освежаващи напитки на минувачите в испанската столица.

Днес в обекта се приготвят класически испански напитки като орчата, лимонада и ечемичена вода. Всички се правят по традиционни рецепти с натурални съставки и по-малко захар.

"В Мадрид времето е много сухо, а през последните години е и много горещо. Хората се освежават с нашите напитки. Те са напълно натурални, ние сами приготвяме и трите вида. Клиентите определено оценяват това", споделя Хосе.

Орчата е една от най-популярните напитки в павилиона. За разлика от мексиканската версия, испанската се приготвя от земен бадем, вода и захар. Сервира се ледено студена и често се комбинира със сладки тестени изделия.

"Това е чудесно за жегата. За хората, които обичат орчата, тази тук е чудесна. Ако сте много жадни, препоръчвам ечемичената вода, тя утолява жаждата най-добре", разказва една от клиентките на павилиона Палома.

За мнозина това не е просто обикновен търговски обект, а място, което връща усещането за старата атмосфера на Мадрид.

"Не мисля, че всички традиционни неща трябва да изчезнат, някои просто могат да бъдат преобразени. Но това е част от идентичността на Мадрид, нашата идентичност, това, което сме преживели. Това са натурални напитки, полезни за здравето ни. Прекрасно е", допълва тя.

Испания е сред страните в Европа, които все по-често са засегнати от продължителни горещи вълни. А в Мадрид, където летните температури редовно надхвърлят 35 градуса, подобни места се превръщат в истински градски оазиси.

