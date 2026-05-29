Снимка: БТА
При инцидента се е наложила евакуацията на двама души от екипажа
Руски дронове са нанесли удар по товарен кораб, плаващ от украинския регион Одеса към Турция, съобщиха украинските военноморски сили, цитирани от "Ройтерс".
Плавателният съд, който е под флага на Вануату, е бил натоварен с товар по време на атаката, информира БТА. При инцидента се е наложила евакуацията на двама души от екипажа.
От украинските военноморски сили не съобщават повече подробности за състоянието на кораба или за характера на товара. Информацията е публикувана в приложението Телеграм.
Източник: Пламен Йотински, БТА
