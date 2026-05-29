Руски дронове са нанесли удар по товарен кораб, плаващ от украинския регион Одеса към Турция, съобщиха украинските военноморски сили, цитирани от "Ройтерс".

Плавателният съд, който е под флага на Вануату, е бил натоварен с товар по време на атаката, информира БТА. При инцидента се е наложила евакуацията на двама души от екипажа.

Дрон падна върху жилищна сграда в Румъния, според Букурещ е руски

От украинските военноморски сили не съобщават повече подробности за състоянието на кораба или за характера на товара. Информацията е публикувана в приложението Телеграм.

Редактор: Ралица Атанасова