Бик, предназначен за жертвоприношение по случай мюсюлманския празник Курбан байрам, е успял да се освободи от собственика си и е проникнал в бръснарски салон в Истанбул, като е разбил витринното стъкло. Инцидентът е отразен от турския портал „Хаберлер“.

Животното се е врязало в помещението, разположено в квартал Хамидийе на района Султанбейли. Вътре по това време са се намирали клиенти и персонал, които в паника са напуснали обекта.

След това бикът е излязъл на улицата и е продължил да се движи из квартала, което е предизвикало безпокойство сред жителите и участниците в движението. Местни хора са се включили в опитите за неговото откриване и задържане.

На място са били изпратени екипи на общинските служби, които след продължителни действия са успели да овладеят животното.

