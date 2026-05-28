В Столичния общински съвет беше потвърдено решението за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал „Младост 3“ - с 33 гласа „за“ и 26 „против“. Това се случи, след като кметът на София Васил Терзиев върна доклада за допълнително разглеждане заради постъпили възражения от граждани.

Първа точка в заседанието на Столичния общински съвет бе прегласуването на проекта.

Протест в "Младост" срещу строежа на 75-метрова сграда

Предложението за строеж на висока сграда с приблизителна височина от около 75 метра срещна съпротива от редица общински съветници. Срещу него се обявиха представители на „Спаси София“, коалицията ПП–ДБ, партия „Възраждане“, както и общинският съветник Воислав Тодоров от БСП, заедно с независимата Ваня Григорова.

Представители на „Спаси София“ и кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин си отправиха критики, свързани с популизъм, корупционни намеци и използване на обществените страхове за политически цели.

Протест срещу строителството на висока сграда в столичния квартал „Младост”

Припомняме, че кметът на София Васил Терзиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че „финансовият интерес на общината е защитен“. Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет Ивайло Кукурин и беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София” и независими общински съветници. В сряда се проведе пореден протест на жителите на столичния квартал „Младост” срещу презастрояването.

Снощи се състоя втори протест на жителите на столичния квартал „Младост” срещу изграждането на 75-метровата сграда в района на булевард „Александър Малинов”. Искането е едно - там да не започва строежът на 22-етажната сграда, а да има обществено обсъждате с какво да се изпълни теренът.