Това е повтарящо се събитие, което не е ново за българския правен и политически живот. Това заяви преподавателят по конституционно право Иван Брегов в „Интервюто в Новините на NOVA” относно оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и зам.- главен прокурор.

Според него в последните години отстраняването или отслабването на ключови фигури в прокуратурата се случва не толкова по силата на закона, колкото под политически натиск. Той направи паралел със случая на Иван Гешев, който беше отстранен като главен прокурор при обстоятелства, различни от първоначално започнатото дисциплинарно производство. По думите му и при Сарафов се наблюдава сходен модел. „Той беше отстранен по политическа воля, която е външна за системата, а не трябва да е така. Това показва политическото влияние върху фигурата на главния прокурор. Когато политическата сила, която стои зад главния прокурор, е силна - той също е силен. Когато тази сила загуби влияние, главният прокурор става много слаб”, каза той.

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС, ВСС я прие

Брегов коментира и правната неяснота около фигурата на временно и.ф. главен прокурор. Според него Законът за съдебната власт използва различни тълкувания за ролята на и.ф. главен прокурор и административен ръководител, което създава предпоставки за противоречиви решения и злоупотреби. "Българското право работи с неясни понятия. Ту третира временно и.ф. като административен ръководител, ту като главен прокурор”, посочи той. И добави: „Ползвайки тези нормативни практически слабости, прокурорската колегия на ВСС злоупотребява със закона и производството. Възможно е да има и странно тълкуване от страна на Върховния административен съд”.

Преподавателят добави, че ако правомощията на временно изпълняващите длъжността не бъдат ясно ограничени със закон, настоящият състав на ВСС може да избере нов временно и.ф. директор на НСлС. „Правомощията на временно и.ф. не се различават по нищо от тези на титуляра. Той не се ползва от никакви ограничения”, заяви Брегов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова