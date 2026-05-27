Лекарските асистенти и фелдшерите съставляват над 50% от работещите в спешните центрове у нас, като в малките населени места често са единствените медицински специалисти". Това заяви в ефира на „Пресечна точка” Галина Захариева, която е заместник-председател на Управителния съвет на „Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите”.

По думите ѝ работата в Спешна помощ е изключително тежка заради сериозния кадрови недостиг, натоварените графици и дългите смени, които водят до бърнаут сред медиците. „84% от лекарските асистенти и фелдшерите са на възраст между 50 и 70 години и продължават да работят, защото няма кой да ги замести”, посочи Захариева.

Галина Захариева: Само 30% от случаите, които Спешна помощ обслужва, са спешни

Тя подчерта, че от години се води битка за спасяването на професията. В момента седем университета обучават лекарски асистенти и фелдшери, но броят на завършващите е малък – около 20 души от всяко висше училище. „Интерес към професията има, но малко от младите кадри остават да работят след завършването си”, каза още Захариева. По думите ѝ още два университета са в процес на подготовка за обучение на такива специалисти. Най-тежка остава ситуацията в Северна България, където недостигът на кадри е най-сериозен.

„Необходима е цялостна реформа в извънболничната и спешната помощ. Екипът на Спешна помощ е като „Формула 1” – трябва да си много бърз и изключително концентриран”, заяви тя.

Захариева допълни, че представители на Съюза вече са поставили исканията си пред новия здравен министър и са провели конструктивен разговор. „Катя Ивкова пое ангажимент към нас”, каза още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева