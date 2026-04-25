Случаите на морбили у нас отново се увеличават, което връща темата за силно заразното заболяване във фокуса на общественото внимание. В предаването „Пулс“ инфекционистът д-р Радина Андонова от болница „Софиямед“ обясни как се разпространява инфекцията, кои са най-уязвимите групи и каква е ролята на ваксинацията.

Морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания. По думите на специалиста при контакт с болен човек, един заразен може да предаде инфекцията на над 20 души, ако те не са имунизирани. Вирусът се разпространява по въздушно-капков път и може да остане активен в затворено помещение до два часа след напускането на заразения.

Първи случаи на морбили във Варна, нови - в София, Плевен, Враца и Ловеч

Особено проблематично е, че болните са най-заразни още преди появата на типичните симптоми - период, в който заболяването трудно се различава от обикновена вирусна инфекция.

Началото на морбили често наподобява настинка - с висока температура, хрема, болки в гърлото и конюнктивит. Едва след няколко дни се появяват характерните белези, включително специфични петна в устната кухина и типичният обрив, който започва от лицето и постепенно обхваща цялото тяло.

Инкубационният период обикновено е между 10 и 14 дни, но може да варира от 7 до 21 дни в зависимост от имунната система и вирусния товар.

Бременните жени са сред най-рисковите групи, тъй като не могат да бъдат ваксинирани по време на бременността. При тях заболяването може да протече по-тежко, което налага особено внимание и превенция чрез колективен имунитет.

Възрастните хора също не са напълно защитени. С напредването на възрастта имунната система отслабва, което увеличава риска от повторно заболяване или по-тежко протичане.

Ваксината срещу морбили се поставя на две дози - първата в ранна детска възраст, а втората около 12-годишна възраст. Една доза осигурява защита, но максималният имунитет се постига след пълния ваксинационен курс.

Ако има съмнение за пропусната имунизация или контакт с болен, ваксината може да бъде поставена и в по-късен етап, стига да няма противопоказания.