Адвокат Силвия Величкова обясни защо изследването е толкова важно
Сдружението за развитие на българското здравеопазване внася жалба в Комисията за защита от дискриминация срещу Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Причината е отказът им да включат в Националния рамков договор процедура за финансиране на биомаркерната диагностика. По темата говори адвокат Силвия Величкова в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Тя каза, че причината за сигнала е, че НЗОК и Българския лекарски съюз отказват да дадат право на равни здравни възможности на пациентите с онкологични заболявания за биомаркерна диагностика. Адвокатът беше категоричен, че това е дискриминация, тъй като едни пациенти получават достъп до нужните им изследвания, а други - не.
Възпрепятстван ли е достъпът на онкопациентите до навременна диагностика?
„Биомаркерите е изследването, което гарантира правилното лечение”, подчерта Величкова и допълни, че цената варира между 50 и няколко хиляди евро. „Тази сума се оказва непосилна за част от пациентите, а това не е никаква тежест за бюджета на касата”, допълни юристът.
Редактор: Цветина Петрова
