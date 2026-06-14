„Взели че сме всички мерки за установяване на местата, където има получена информация, че се организират нерегламентирани гонки между шофьори“, това коментира директорът на ОД на МВР Благоевград старши комисар Илия Тупаров в ефира на „Събуди се“ по NOVA. По неговите думи на тези локации вече са заложени камери за отчитане на скоростта и са разположени засилени наряди.

През последните дни в региона са регистрирани няколко тежки пътнотранспортни произшествия. Директорът на областната дирекция отправи апел към водачите да не предприемат пътуване, когато не се чувстват добре здравословно или когато не са отпочинали. Като пример бе посочен случай от събота, при който шофьор е получил масивен инфаркт по време на управление на автомобила, което е довело до катастрофа с ранен участник. Подобен инцидент е възникнал и преди два дни в Сандански. Друго тежко произшествие е регистрирано в района на село Градево, където водачка е отклонила вниманието си или е задрямала.

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По отношение на нерегламентираните състезания старши комисар Тупаров обясни, че гонките се организират предимно в нощно време. Сигнали за такива прояви във вътрешността на града липсват, но преди няколко месеца е имало сигнал за гонки в частен имот на територията на община Петрич. Към момента няма заловени нарушители за самите гонки.

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Редактор: Мария Барабашка