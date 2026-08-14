24-годишният мъж, обвинен, че е нанесъл тежък побой на 5-годишно дете в село Новачене, остава в ареста. Съдът уважи искането на Районната прокуратура в Ботевград и му наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Според събраните до момента доказателства на 11 август в село Новачене обвиняемият с инициали Г.Г. нанесъл множество удари по тялото на момчето. Прокуратурата посочва, че двамата живеят в един дом и престъплението е извършено в условията на домашно насилие.

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Детето е получило изключително тежки наранявания. Съдебномедицинската експертиза е установила травми на главата и мозъка, наранявания по лицето, както и счупвания на ребро и челюст. Уврежданията са определени като тежка телесна повреда, довела до опасно за живота състояние.

До момента разследващите са разпитали свидетели, извършили са оглед на мястото и е изготвена съдебномедицинска експертиза.

Съдът прие, че събраните доказателства дават основание да се предполага, че 24-годишният мъж е извършил престъплението, за което е обвинен. Според магистратите съществува и реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Ако бъде признат за виновен, го грози наказание от 3 до 15 години затвор.

Решението за оставянето му в ареста може да бъде обжалвано пред Софийския окръжен съд.

Детето беше транспортирано с медицински хеликоптер

Случаят стана известен на 12 август, когато 5-годишното момче беше прието в изключително тежко състояние в болницата в Монтана.

Лекарите установиха тежка черепно-мозъчна и гръдна травма, мозъчен кръвоизлив и счупени ребра. След като стабилизираха състоянието му, беше организиран спешен въздушен транспорт до София.

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Медицинският хеликоптер излетя от столицата в 12:01 часа и пристигна в Монтана 24 минути по-късно. В 13:47 часа машината кацна на площадката на болница „Света Екатерина“, откъдето детето беше транспортирано с линейка до „Пирогов“. От лечебното заведение съобщиха за NOVA, че момчето е в изключително тежко състояние и лекарите се борят за живота му.

Майката на момчето го отвела в болницата в Монтана. След като видели тежките му наранявания, медиците незабавно сигнализирали полицията. Впоследствие 24-годишният мъж е задържан от полицията в Ботевград. Семейството има общо четири деца.

По информация на NOVA това не е първият случай, при който 5-годишното момче е приемано в болница с травми. В рамките на последните два месеца то е било хоспитализирано два пъти след насилие.

Какво се е случило край Новачене

По първоначална информация рано сутринта на 11 август камери са заснели 24-годишния мъж да води босото дете към местност край Новачене.

Кметът на селото разказа, че сред местните жители се разпространява информация, че мъжът възнамерявал да плаши момчето с кучета, защото то се напикавало. „Такива са слуховете - че трябвало да го заплашва с кучета. Това го научаваме от жители на селото. Доколкото разбрах, детето се е напикавало и мъжът искал да го изплаши, за да спре“, заяви Петрова.

Според бабата на детето по-късно мъжът се свързал с близките и им казал къде се намира момчето. Майката отишла да го вземе. „Момчето е било при някакъв мост и в голям трап. Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изважда“, разказа бабата Марияна Георгиева.

Пред близките мъжът твърдял, че е бутнал детето без да иска. Други жители на селото обаче разказаха, че момчето е било пребито и оставено в местността.

Редактор: Цветина Петкова