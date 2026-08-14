Апелативният съд в Бургас остави за постоянно в ареста областния координатор на ДПС за област Бургас Христо Широков. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, в която, според разследването, участвали и длъжностни лица от ВиК-Бургас. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Според обвинението групата е действала на територията на областта от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Твърди се, че тя е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления.

По делото са обвинени общо четирима души. Освен Широков, другите трима са директорът на ВиК Цветан Мирчев и двама негови подчинени.

Според събраните данни четиримата събирали такса „спокойствие“, оказвайки принуда на собственици на хотели да плащат между 10 и 30 000 лева от разлики в отчетена и реално изразходвана вода на тях, а не на дружеството. Останалите трима в петък бяха освободени под „домашен арест“. Предвиденото наказание за участие в подобна организирана престъпна група е от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Магистратите посочват, че на този етап от разследването има достатъчно данни, които обосновават подозрението за съпричастност на Широков към престъпната група. Съдът уточнява, че при разглеждането на мярката за неотклонение не решава въпроса за вината и не преценява дали доказателствата са достатъчни за осъдителна присъда.

От събраните до момента материали според съда се очертават трайни връзки между обвиняемите, разпределение на функции и възможност действията им да бъдат координирани. За Христо Широков са събрани данни, че е имал ръководна и лидерска роля в разследваната дейност. Именно това е сред основните аргументи той да остане зад решетките.

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Според съда при по-лека мярка съществува реален риск Широков да повлияе на свидетели, да участва в съгласуване на версии с останалите обвиняеми, да попречи на разследването или да продължи сходна престъпна дейност. Магистратите отчитат и опасност обвиняемият да се укрие, като посочват тежестта на обвинението и размера на наказанието, което може да получи при евентуална осъдителна присъда. Съдът приема още, че разследването е в сравнително ранен етап и ограничаването на контактите на Широков с останалите обвиняеми и други лица е необходимо, за да се предотврати евентуална намеса в наказателното производство.

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Редактор: Цветина Петкова