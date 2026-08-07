Съдът в Бургас разгледа мерките за неотклонение на трима от обвинените за участие в организирана престъпна група действала във ВиК-Бургас. Вече бившият изпълнителен директор на водното дружество Цветан Мирчев е обвинен още за търговия с влияние, принуда и длъжностни престъпления.

С обвинения са още трима души, двама от които служители на местното ВиК. Те обжалваха неуспешно мерките си - задържане до 72 часа. В крайна сметка прокуратурата повдигна обвинения на общо четирима - в това число на областния координатор на ДПС за Бургаска област Христо Широков във връзка с разследването около дейността на ВиК - Бургас.

След престой в чужбина, днес Широков се яви в ГДБОП, където обвинението му е било предявено. След това с прокурорско постановление той е задържан за срок до 72 часа и е отведен в следствения арест.

Христо Широков определи действията срещу него като политически натиск, свързан с позицията му в ДПС. По думите му той е подложен на натиск именно заради членството си в партията и факта, че отговаря за структурата ѝ в Бургаска област.

Широков отрече да има отношение към дейността на ВиК - Бургас. Той потвърди, че познава Цветан Мирчев, но обясни това с политическата си работа като областен председател. По думите му в офиса му ежедневно идват множество хора, които търсят съдействие за различни проблеми, и контактите му с различни лица са част от работата му като областен партиен ръководител.

Областният координатор на ДПС в Бургас е пуснат от ареста

Между 30 и 50 хотела по Южното Черноморие може да са засегнати от схема за манипулиране на отчитаното потребление на вода и последващо събиране на големи суми в брой, разясни заместник административният ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас Мирослав Илиев във връзка с разследването, по което към момента има четирима обвиняеми.

По думите му разследващите работят по данни, че на измервателните устройства в хотелите били поставяни технически средства, чрез които се отчитало значително по-малко количество вода от реално консумираното. Според разследващите след това от собствениците или управителите на хотелите били искани пари в брой за разликата между реално използваната и отчетената вода.

Сумите според свидетелски показания варирали значително. „Събирани са между 10 000 и 20 000, стигали са и до 30 000 лева на хотел“, посочи прокурорът. При някои обекти парите били искани всеки месец, а при други - веднъж за целия туристически сезон, в зависимост от капацитета и броя на гостите.

Разследването обхваща периода от февруари 2024 г. насам. Към момента информацията на МВР е за между 30 и 50 хотела, но точният им брой все още се установява. Предстои да бъдат разпитани техните собственици и управители, за да се изясни дали всички са били обект на предполагаемата схема.

Според Илиев отказът на хотелиер да плати можел да доведе до проверка на измервателното устройство. При нея се установявала манипулацията, съставяли се констативни протоколи и от хотела се изисквало да плати начислените от ВиК суми в определен срок.

Прокурорът определи това като механизъм на изнудване, тъй като при неплащане съществувал риск водоснабдяването на обекта да бъде прекъснато. Голяма част от проверяваните хотели се намират на територията на община Несебър, включително в курортите Слънчев бряг и Равда. Разследващите обаче проверяват дали схемата не е обхванала обекти и в други курортни райони.

Последният привлечен като обвиняем по случая е областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. По думите на Илиев има свидетелски данни, че част от събираните средства са били предавани на него. Той подчерта обаче, че на този етап все още не е установено дали групата е имала конкретен ръководител, или участниците са действали с разпределени помежду им роли.

От прокуратурата подчертават, че разследването е в начален етап и предстои събирането на значителен обем доказателства. Затова според Илиев е твърде рано да се говори за доказана вина или за евентуални наказания.

В петък в Окръжния съд в Бургас бе гледана мярката за неотклонение на трима от четиримата задържани - тази на Широков ще се разгледа в събота.

Това е ново развитие по разследването, в рамките на което Широков беше задържан за пръв път през юли. Тогава областният координатор на ДПС прекара 24 часа в ареста, след което беше освободен. По неофициална информация към онзи момент той е бил разпитан като свидетел, без да му бъде повдигнато обвинение.

След освобождаването му материалите по разследването бяха върнати на прокуратурата в Бургас.

Във връзка със същия случай в ГДБОП беше разпитван и директорът на ВиК - Бургас Цветан Мирчев. Той беше задържан на 3 юли във връзка с разследването за предполагаеми злоупотреби в дружеството, а ден по-късно беше освободен срещу парична гаранция от 2000 евро.

Мащабна акция на ГДБОП в Бургаско, проверяват лаборатория на ВиК и обекти, свързани с областния лидер на ДПС (ВИДЕО+СНИМКИ)

След първото задържане на Широков от ДПС излязоха с позиция, в която подчертаха, че към онзи момент той няма повдигнато обвинение и участва в производството като свидетел. От партията заявиха още, че той е съдействал на разследващите органи и настояха обществото да бъде информирано за резултатите от предприетите спрямо него действия.

Демерджиев за разследването във ВиК - Бургас: Пътят на парите към политическите върхове тепърва ще бъде изсветлен

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира развитието на разследването за предполагаема схема във ВиК - Бургас, след като четирима души вече са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група. Сред тях са бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и регионалният лидер на ДПС Христо Широков.

В публикация в социалната мрежа Facebook Демерджиев посочва, че 21 дни след операцията на МВР случаят вече е стигнал до съдебната зала. Той припомня, че Мирчев и Широков са сред лицата, задържани още на 15 юли. По думите на вътрешния министър разследващите разполагат с данни, според които част от средствата, за които се предполага, че са били източвани чрез схемата, са стигали до Широков.

„Има ясни данни, че милионите, източвани от държавата чрез тази схема, имат конкретен адрес и той води право към Широков“, твърди Демерджиев.

Министърът подчертава, че според него разследването не трябва да приключва с вече привлечените обвиняеми. Той заявява, че предстои да бъде проследено дали парите са достигали и до по-високи политически нива.

„Никой обаче не трябва да се заблуждава, че разследването ще спре дотук. Пътят на парите към политическите върхове тепърва ще бъде изсветлен докрай, а държавата окончателно престава да бъде донор за партийни каси“, пише вътрешният министър.

Демерджиев отправя и послание към прокуратурата, като настоява държавното обвинение да защити обществения интерес и да доведе започнатото разследване докрай. „Очаквам държавното обвинение да защити обществения интерес със същата решителност, с която МВР събра доказателствата. Българските граждани вече не приемат процедурното шикалкавене за валиден отговор. Справедливостта не се измерва в обем на папките, а в крайни, осъдителни присъди“, заявява той.

Вътрешният министър отправя критики и към начина, по който според него в миналото са приключвали знакови разследвания. По думите му обществото е станало свидетел на достатъчно „ПР хватки и демонстративни действия“, предприемани под обществен натиск или с цел политически дивиденти.

„Времето на медийните спектакли, които винаги завършват с тишина, приключи. Обществото вече не иска зрелища, а изисква трайно и устойчиво правораздаване. За възстановяването на държавността е от критично значение българската прокуратура най-после да заслужи доверието на гражданите“, посочва Демерджиев.

В публикацията си той цитира и позицията на министър-председателя Румен Радев, че „законът не е инструмент за преговори, а единственият стандарт за сигурност“. Според Демерджиев това е и принципът, от който се ръководи правителството. „Очакваме държавното обвинение да се освободи от сенките на миналото и да защити интереса на нацията със същата решителност, с която работи настоящото правителство“, пише още вътрешният министър.

Демерджиев завършва позицията си с думите: „Борбата срещу модела продължава“.