Смъртта на 36-годишната актриса от сериалите „Герои” и „Нашвил” Хейдън Пенетиър е определена като нещастен случай, причинен от токсичните ефекти на няколко вида лекарства, включително фентанил, съобщиха официалните власти в понеделник.

От службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил заявиха във вторник, че „причината за смъртта е определена като токсични ефекти на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин”. В официалното съобщение се уточнява, че не са открити следи от травма, които биха могли да допринесат за смъртта.

Хейдън Панетиър починала след прием на болкоуспокояващо, примесено с фентанил?

Пенетиър почина на 16 август в апартаментен комплекс в Южна Каролина, където пребивавала. Властите я открили в безсъзнание, след като се отзовали на сигнал за спиране на сърдечната дейност.

От полицията в Грийнвил посочиха, че при първоначалния оглед не са открити доказателства за насилствена смърт. Агенцията за борба с наркотиците също е започнала разследване по случая.

Брайън Хикерсън, с когото Пенетиър е имала връзка с многократни прекъсвания, бил в апартамента по време на нейната смърт. Той предоставил на органите на реда предмет, описан в полицейския доклад като „чанта с лекарства”, които по негови думи тя е приемала.

В интервю за NBC News миналия месец бивш специален агент на DEA обясни, че разследващите вероятно ще се опитат да възстановят последните дни на Пенетиър чрез анализ на нейния телефон, текстови съобщения, разговори и активност в социалните мрежи. Целта е да се установи точната хронология на събитията и мястото, откъдето са получени лекарствата, довели до смъртта ѝ.

Бившият приятел на Хейдън Панетиър е бил на мястото на смъртта ѝ

Връзката на актрисата с Хикерсън привидно приключи през 2020 г. след обвинения в домашно насилие, но нейната майка заяви пред NBC News, че двамата все още са се виждали към момента на смъртта ѝ. Пенетиър разказва за тези събития, както и за борбата си със зависимостите и следродилната депресия в издадените си наскоро мемоари This Is Me: A Reckoning.

Съдебните регистри показват, че през 2019 г. Хикерсън се е признал за виновен по обвинение за нанасяне на телесна повреда на партньорката си в Лос Анджелис, за което е получил четири години пробация. През 2020 г. Пенетиър е потърсила ограничителна заповед срещу него.

Хейдън Пенетиър започва кариерата си като дете в телевизионни реклами. Тя постига световна известност с ролята си в сериала на NBC „Герои”, а по-късно получава две номинации за „Златен глобус” за превъплъщението си в кънтри певица в „Нашвил”.

В своите мемоари актрисата споделя, че започнала да пие тежко, за да се справи със следродилната депресия след раждането на дъщеря си от украинския боксьор Владимир Кличко през 2014 г. Пенетиър преминава през рехабилитация, а през 2018 г. предава попечителството над детето на Кличко.

Редактор: Мария Барабашка