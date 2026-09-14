Нова версия се появи в разследването на внезапната смърт на американската актриса Хейдън Пенетиър. Разследващите смятат, че 36-годишната звезда може да е приела таблетка болкоуспокояващо, примесена с фентанил, в деня, в който почина. Информацията съобщава TMZ, позовавайки се на няколко източници от правоохранителните органи, пряко запознати със случая.

Официалната причина за смъртта на актрисата обаче все още не е установена. Очакват се резултатите от токсикологичните изследвания, които трябва да дадат по-категоричен отговор какви вещества е имало в организма ѝ. Entertainment Weekly също подчертава, че към момента версията за фентанила не е официално потвърдена от властите.

Бившият приятел на Хейдън Панетиър е бил на мястото на смъртта ѝ

Пенетиър почина на 16 август в Грийнвил, Южна Каролина, където временно пребивавала. Според официалната информация на Службата на съдебния лекар на окръг Грийнвил сигналът до спешния телефон е подаден в 13:51 часа. При пристигането си екипите открили актрисата в безсъзнание и със сърдечен арест. Въпреки предприетите реанимационни действия тя е обявена за починала в 14:32 часа.

Аутопсията е извършена на следващия ден. При нея не са открити травми, които да са допринесли за смъртта. Съдебният лекар обяви, че определянето на причината и начина на настъпване на смъртта ще стане след приключването на допълнителните изследвания.

Според новата информация на TMZ вниманието на разследващите е насочено към човек в Лос Анджелис, за когото източниците на медията твърдят, че от дълго време е доставял на Пенетиър лекарства с рецепта, придобивани извън легалната система. Сред тях се твърди, че е имало и оксикодон.

Източниците на TMZ твърдят още, че ден преди смъртта си актрисата пътувала от Лос Анджелис към Южна Каролина и по време на пътуването приела част от веществата, които предварително била придобила. Разследващите подозират, че на следващата сутрин тя е взела таблетка, която смятала за оксикодон, но която може да е съдържала фентанил.

Актрисата Хейдън Панетиър почина на 36-годишна възраст

Американската Агенция за борба с наркотиците също участва в разследването. Според TMZ федералните агенти в Лос Анджелис се опитват да проследят произхода на предполагаемото фатално хапче и евентуалната му връзка с доставчик в Калифорния.

Entertainment Weekly, позовавайки се и на информация на ABC News, съобщава, че проверката вече обхваща както Южна Каролина, така и Лос Анджелис. Един от основните въпроси е какви вещества са били приети от актрисата и откъде са дошли.

Няколко дни преди появата на новата информация списание People съобщи, че Брайън Хикърсън, с когото Пенетиър имаше дългогодишни отношения, е разговарял с представители на Агенцията за борба с наркотиците във връзка с разследването. Според източник на изданието федералните власти са разпитали и други хора. Хикърсън не е посочван като заподозрян.

По-рано TMZ съобщи, позовавайки се на полицейски документи, че в жилището, където е починала актрисата, е имало чанта с медикаменти. На мястото е открит и използван апликатор за Narcan - търговско наименование на налоксон, който се прилага за противодействие на ефектите при предозиране с опиоиди. Само по себе си наличието му обаче не установява причината за смъртта.

Хейдън Пенетиър беше на 36 години. Актрисата стана световноизвестна с ролята на Клеър Бенет в сериала „Герои“, а по-късно получи признание за превъплъщението си в Джулиет Барнс в „Нашвил“. Тя участва и във филмите от поредицата „Писък“.

Редактор: Цветина Петкова