Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип "Брент". Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел.

Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия, завземането на йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток.

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На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена.

„Колкото по-дълго цените на енергията останат високи, толкова по-вероятно е те да повишат по-широката инфлация чрез косвени и вторични ефекти. Енергийният шок може да се засили допълнително и ефектите му върху други цени и заплати биха могли да бъдат по-силни от очакваното в момента. Цените на газа по-специално биха могли да се повишат в случай на по-нататъшни прекъсвания на доставките или необичайно студена зима, съвпадаща с ниски нива на съхранение“, заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Редактор: Цветина Петрова