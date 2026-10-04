12 хиляди българи са получили инфаркт през миналата година, а близо 900 от тях са починали. Това показват анализите на Националния център по обществено здраве. Най-засегнати са хората над 55 години, като мъжете са почти два пъти повече от жените. В Световната седмица на сърцето лекарите отново напомнят, че профилактиката и навременната медицинска помощ са ключови за предотвратяването на тежки сърдечно-съдови инциденти.

Достъпът до кардиолог обаче не е еднакъв в различните части на страната. В София, където населението е около 1,3 милиона души, работят 494 кардиолози. В 19 други области, с общо население над 3,1 милиона души, специалистите са 490. Така извън столицата на един кардиолог се падат средно около 6200 души.

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„Тези 1 милион и 300 хиляди души се падат средно на един кардиолог около 2900 човека. Ако излезем от София и съберем 19 други области, в тези 19 области общо има 490 кардиолога. Това означава, че се пада по един кардиолог на 6200 човека в провинцията“, обясни Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и преподавател в УНСС. По думите му разпределението на специалистите също не е равномерно.

Според Костов решението трябва да започне с по-добро планиране на медицинската помощ и анализ на това къде има нужда от конкретни специалисти спрямо населението, възрастовата структура и заболяванията. Той подчерта и значението на доболничната помощ и превенцията.

Проблемът обаче не се изчерпва само с броя на лекуващите специалисти. Част от пациентите търсят лекар едва когато вече имат сериозни оплаквания. „Имам пациенти, които на 80 години идват и казват: "ами аз за първи път посещавам доктор". Това не е похвално. Редовната профилактика е хубавото нещо“, каза д-р Ивайло Ценков, кардиолог в УМБАЛ „Св. Екатерина“.

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По думите му профилактичните прегледи могат да помогнат за ранното откриване на рискови фактори и да предотвратят бъдещ сърдечно-съдов инцидент. „По този начин тази лоша статистика, която не е само в България, а и в световен мащаб за смъртността от сърдечно-съдови заболявания, ще може рязко да намалее“, посочи специалистът.

Затова лекарите призовават хората да не чакат появата на болка или други сигнали от сърцето, за да потърсят медицинска помощ, а да следят редовно здравословното си състояние и рисковите фактори.

Редактор: Ралица Атанасова