Предсърдното мъждене е най-честата аритмия в съвременната кардиология и засяга около 4% от населението. При хората над 60-годишна възраст честотата му достига приблизително 7%. Това обясни кардиологът проф. д-р Иво Петров в предаването „Пулс“.

По думите му това ритъмно нарушение е известно и като „абсолютна аритмия“, защото сърцето губи нормалната си регулярност. Вместо синусовият възел да задава ритъма, множество огнища в предсърдията започват да генерират хаотични електрически импулси. „Много хора го описват като разцентрован двигател. Няма никаква ритмичност в дейността на сърцето“, посочи проф. Петров.

Съветите на кардиолога проф. Иво Петров за здравето ни в горещините

При това състояние предсърдията не се съкращават нормално, а започват да „мъждукат“. Кръвният поток в тях става завихрен и се създават условия за образуване на съсиреци.

„Най-често тромбът се образува в ухото на лявото предсърдие. При силно съкращение той може да се откъсне, да напусне сърцето и по кръвообращението да достигне до мозъка“, обясни кардиологът.

Именно по този механизъм предсърдното мъждене може да доведе до исхемичен инсулт. Според специалиста това е едно от най-тежките възможни усложнения на аритмията.

При първи пристъп симптомите обикновено са ясно изразени. Най-често пациентите усещат силно сърцебиене, неравномерен и ускорен пулс, отпадналост и тревожност. „Някои по-чувствителни хора дори имат усещането, че умират. За щастие, директната опасност за живота от самото мъждене е изключително рядка. Непосредственият риск е свързан с образуването на тромб и тромбоемболията“, уточни проф. Петров.

При първи неконтролиран пристъп сърдечната честота може да достигне 150–160 удара в минута. В по-късните етапи могат да се появят задух, лесна умора и прояви на сърдечна недостатъчност.

Продължителното предсърдно мъждене може да доведе и до уголемяване на сърцето и до нарушена функция на клапите, най-често на митралната.

Как електрофизиолозите спасяват сърцето при аритмия

Част от съвременните апарати за измерване на кръвното налягане могат да сигнализират за неравномерен ритъм. Някои модели дори показват предупреждение за вероятно предсърдно мъждене. „Това обаче не е достатъчно за поставяне на диагноза. При съмнение пациентът задължително трябва да бъде прегледан и да му бъде направена електрокардиограма“, подчерта проф. Петров.

Целия разговор гледайте във видеото.