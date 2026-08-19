Снимка: БТА
Президентът на САЩ обяви, че страните имат сделка, която предстои да бъде финализирана документално
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че отлага с три дни въвеждането на новите мита от 50% върху вноса от Канада. Налозите трябваше да влязат в сила от днес, предава „Ройтерс”.
По думите на Тръмп САЩ и Канада вече имат постигната сделка, която предстои да бъде финализирана документално.
Тръмп обяви нови мита от 50% върху канадски стоки
Според търговския представител на Вашшингтон Джеймисън Гриър новите мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 млрд. долара.
Според съобщение на Белия дом Канада е поела ангажимент да премахне мерки, които американската администрация определя като дискриминационни спрямо износа на алкохол, млечни продукти и автомобили от САЩ. Канадското правителство не потвърди веднага тези ангажименти. Премиерът Марк Карни заяви, че е постигнат „значителен напредък“, но все още има важна работа за довършване.
Първоначално беше предвидено мерките да влязат в сила 30 дни след подписването на съответния указ от американския президент. С решението за отлагане се дава допълнително време за приключване на преговорите между двете страни.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни