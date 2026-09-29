Повредата в двигателя на Starship за малко не провали орбиталния дебют на космическия апарат на SpaceX по време на 14-ия му безпилотен полет. Този инцидент обаче може да затрудни НАСА в спазването на нейния график за пилотирани мисии до Луната.

Starship е проектиран отчасти за извеждане на големи товари в космоса и е един от двата апарата, състезаващи се за правото да стане първият кораб, който НАСА ще използва най-рано през 2028 година, за да приземи хора на Луната и да ги върне безопасно у дома. Това постижение е реализирано за последен път през 1972 г. в края на епохата „Аполо“.

Starship с успешен 14-и тестов полет в околоземна орбита въпреки проблем с двигателя (ВИДЕО)

Въпреки че ракетата изпълни редица ключови цели при последното си изпитателно изстрелване от Тексас вчера, мисията беше съкратена с няколко часа след неизправност в неговата задвижваща система.

Снимка: gettyimages

След като Starship се отдели от голямата ракета ускорител, един от трите му основни двигателя Raptor неочаквано спря. Диспечерите на полета успяха да изведат кораба в орбита, където той за първи път в историята си пусна в космоса търговски сателити.

Установяването на причината за неизправността в двигателя остава от ключово значение за финансовите резултати на компанията.

Снимка: gettyimages

По-голямо забавяне би нанесло по-сериозен удар не само върху търговските амбиции на SpaceX за бързо разширяване на нейната огромна сателитна мрежа Starlink, но и върху ключовата ѝ роля в лунната програма Artemis на НАСА.

„Истинският натиск идва от Луната. НАСА спешно се нуждае от „Старшип“ за мисията „Артемис 3“, обяснява аерокосмически инженер в компанията Accu Components Дийн Слейдън. Това е изпитателен полет в околоземна орбита, планиран най-рано за следващото лято. Той ще послужи като генерална репетиция преди същинското първо кацане на хора на Луната.

Проблеми с ракетата "Старшип" могат да забавят графика на НАСА за кацане на Луната

Това не е първият проблем със задвижващата система - двигателите Raptor са в основата на няколко предишни неуспеха на Starship. При 12-тия изпитателен полет през май един от тях въобще не успя да се запали. Тези задвижвани с метан двигатели са сред най-сложните и скъпи компоненти на цялата ракета.

Официалната цел на НАСА е завръщането на астронавти на лунната повърхност до 2028 г. – времева рамка, която масово се определя като прекалено амбициозна, за да изпревари Китай, който планира пилотирано кацане на Луната до 2030 година.

Редактор: Никола Тунев