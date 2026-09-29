В сърцето на Париж се разразява хуманитарна криза. Хиляди хора живеят на улицата, изложени на капризите на времето и на актове на насилие. Липсват временни подслони, а мнозина разпъват палатки под мостовете. Особено тревожно е, че все повече жени и деца са засегнати, разказва "Дойче веле".

Адам живее на улицата от юли. Той пристига в Париж от Северна Африка заедно с майка си преди близо шест години. Последно двамата живели в хотелска стая, предоставена от държавата, която според тях била в окаяно състояние. „Спомням си, че още първия ден, когато пристигнахме, първото, което направи майка ми, беше да махне всички дървеници от леглото“, разказва Адам.

Но и от това временно жилище двамата трябва да си тръгнат и остават на улицата. Последиците са тежки и за майката, и за сина. „Някой ми открадна телефона и парите, а друг се опита да ме изнасили“, спомня си майката на Адам - Мира.

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Дори за спешни случаи в приютите често няма места. А и служителите на организациите за помощ на бездомни виждат как ситуацията се влошава. „Преди десет години, по време на обходите, почти не срещахме жени. Почти не срещахме деца и семейства. Сега това вече е нещо обичайно. Всички социални работници ще го потвърдят. Бебета, бременни жени и хора с напреднал рак - преди такива случаи на улицата просто нямаше“, твърди Нейтън Льокьо от „Ютопия 56“.

Обезводняване, изтощение, инфекциозни заболявания и хронични проблеми - лекари оказват първа медицинска помощ в лагера. Те са част от френска неправителствена организация, която по принцип работи в райони, засегнати от международни кризи.

„Ние го наричаме порочен кръг на лагерите - здравословното състояние на хората се влошава, социалното им положение също, а това пречи и на интеграцията им“, посочва Матиас Бингъм от „Лекари на света“.

В северната част на Париж, под метролиния 2, има още един лагер. Той съществува с прекъсвания от повече от 10 години. Властите позволяват на хората да останат. Стотици мъже живеят там при изключително тежки условия. При температури над 40 градуса палатките се превръщат в истински пещи.

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Градската управа на Париж финансира над 2000 места за нощуване, но те далеч не са достатъчни, смята и Офели Мадиние, която е председател на социалната комисия на Париж: „В началото на 2026 г. в Париж беше направено преброяване на бездомните. Те са 4000 души. Отговорност на държавата е да осигури подслон на всички хора, които живеят на улицата във Франция. Държавата не изпълнява задълженията си“.

Лагерът пред кметството също е разформирован. Градът настанява по-голямата част от хората в спортни зали, сред тях са и Адам и майка му. Няколко града, сред които Страсбург, вече са завели дела срещу френската държава заради начина, по който се справя с проблема с бездомните. Сега и Париж обмисля да предприеме правни действия.

Редактор: Станимира Шикова