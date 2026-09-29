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Целта е създаване на по-адекватна ефективна и интегрирана система за социална подкрепа
Социалната система ще е във фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор ще обсъдят създаване на "Кодекс за социална подкрепа".
Каква социална политика е заложена в управленската програма на правителството
Ще бъдат обсъдени основните проблеми на системата - доколко тя е ефективна, как се насочват публичните средства, как се координират отделните форми на подкрепа и какви промени са необходими, за да отговаря на социално-икономическите промени и кризи. Целта е създаване на по-адекватна ефективна и интегрирана система за социална подкрепа.Редактор: Станимира Шикова
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