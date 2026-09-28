Петима души са задържани при специализирана операция на служители на ГДБОП срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Полицейската акция е проведена на 24 септември 2026 година на територията на Пловдив, под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.

В хода на проведените действия по разследването са извършени 16 претърсвания на адреси и превозни средства и 5 лични обиски.

Парична гаранция за петимата обвинени за престъпна група на границата

Иззети са четири автомобила от висок ценови клас, сумата от около 150 000 евро в брой, около 10 килограма различни видове златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и вносни бележки за парични преводи.

Снимка: МВР

На всички задържани - четирима мъже и една жена, са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. В хода на разследването е установено, че групата е спестявала всички видове данъчни задължения от 2018 г. до момента, като щетите за бюджета тепърва се установяват.

На арестуваните е наложена мярка за неотклонение “парична гаранция”. На един от тях е в размер на 20 000 евро, на втори - 15 000 евро, а на тримата участници - по 10 000 евро.

Редактор: Никола Тунев