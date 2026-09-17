Четирима души са задържани във връзка с убийството на 42-годишен мъж в село Странско, край Димитровград. Тялото било открито в сряда около 7:30 часа в стая в къщата, в която живеел. По него са установени следи от нанесен побой.



След проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите задържали четирима заподозрени. По първоначални данни те направили самопризнания.

Обвиниха мъж за убийство след смъртоносен побой в парк в Димитровград



Всички били ангажирани със сезонна работа по бране на бамя. Според първоначалната информация повод за конфликта е станал инцидент със селскостопанска машина. Наскоро жертвата счупила стъкло на машината, което вероятно довело до последвалото нападение.

Очаква се прокуратурата да привлече задържаните като обвиняеми.