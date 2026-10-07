По искане на Районната прокуратура в Плевен съдът отстрани от длъжност кмет на село, обвинен в серия от имотни измами и документни престъпления. Нанесените материални щети на пострадалите възлизат на 42 539,48 евро.

Разследването обхваща четири престъпления, извършени в периода от 2022 до 2025 г. – две измами и две документни престъпления. Според събраните доказателства в качеството си на длъжностно лице кметът съставял неистински официални документи с нотариални заверки. Той удостоверявал неверни обстоятелства в пълномощни и декларации, които след това били използвани като доказателства.

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Чрез тези фалшифицирани документи обвиняемият въвеждал в заблуждение купувачи, че даден собственик (чрез пълномощник) е съгласен да продаде недвижимите си имоти. В резултат са съставяни нотариални актове за покупко-продажба, причинили сериозна финансова вреда на пострадалите. Част от деянията са извършени като продължавано престъпление в рамките на една година, а за една от измамите се разследва и съучастие с друго лице. С постановление на наблюдаващия прокурор кметът първоначално е бил задържан за срок до 72 часа.

Съдът приел, че са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение, че кметът е извършител на деянията, както и че съществува реална опасност той да извърши ново престъпление. Втората мярка е уважена напълно и кметът е отстранен от поста си.

Относно мярката за неотклонение обаче съдът му е наложил „домашен арест“. От Районна прокуратура – Плевен заявиха, че в законовия срок ще протестират това определение и ще настояват пред горната инстанция за постоянен арест.

Случаят не е изолиран. Срещу същия кмет под наблюдението на държавното обвинение са водени още три досъдебни производства за сходни престъпления — съставяне на официални документи с невярно съдържание. Разследването по тях вече е приключило и делата са внесени с обвинителни актове в съда, където в момента се намират в съдебна фаза.