Полицията в Разград предупреждава за зачестили финансови измами с промяна на банкови сметки по имейл. За нарастващия брой случаи, при които потърпевши са различни институции и компании, сигнализират служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР, предава кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

При схемата извършителите изпращат електронни съобщения от името на реални контрагенти, с които дружествата или институциите работят. В имейлите се посочва, че е променена банковата сметка, по която трябва да бъде извършено плащането. В много случаи се използват имена, идентични с тези на действителни компании, което прави съобщенията да изглеждат автентични.

Известни лица, AI и обещания за сигурна печалба: КФН предупреди за потенциална измама

Загубите за потърпевшите достигат стотици хиляди евро. От полицията съобщават, че извършителите са установени, а част от неправомерно преведените средства вече са възстановени.

От ОД на МВР - Разград призовават собствениците на търговски дружества и служителите на държавни и обществени институции да проверяват директно с контрагента всяко съобщение за промяна на банкова сметка. Плащане не трябва да се извършва само въз основа на получен имейл, дори когато съобщението изглежда напълно автентично.

Разбиха мащабна криптопирамида за 8 млн. евро в Гърция

През 2025 г. в област Разград са регистрирани и други видове измами. Сред най-честите са схемите при покупко-продажба на стоки в интернет, както и предложения за печалба чрез инвестиции в криптовалути и други финансови схеми. Общо през миналата година в областта са разкрити 949 престъпления.

Редактор: Ралица Атанасова