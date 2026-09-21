Задържаха 35-годишен мъж, след като куче, за което той отговарял, ухапало 12-годишно момче в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал към 01:00 часа на 21 септември. По данни на полицията мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето, което излязло от двора и нападнало преминаващото по улицата дете. Животното захапало момчето за дясното бедро.

Два кангала нахапаха 91-годишен мъж, стопанинът е задържан

Детето е откарано със собствен транспорт до Филиала за спешна медицинска помощ в Казанлък, където е прегледано и освободено, съобщава кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

По случая в Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство по Наказателния кодекс за неполагане на достатъчно грижи за гръбначно животно.

Редактор: Станимира Шикова