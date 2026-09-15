Страх от евентуално наказателно преследване за блудство може да е задвижил фаталните събития в хижа „Петрохан” и под връх Околчица. Това е записано в комплексната експертиза по разследването, с която NOVA разполага от свои източници. Въпросното дете е било заведено от Ивайло Калушев и други двама в къщата в царевското село Българи, става ясно от свидетелски показания. Бащата заплашил, че ще подаде сигнал в полицията.

За да изготвят комплексната експертиза, която включва психологична, психиатрична, сексологична и теологична част, вещите лица са използвали видео и аудио записи от иззети устройства и хард-дискове, протоколи от огледи, свидетелски показания, финансови анализи и материали от досъдебното производство. С документите, с които NOVA разполага, става ясно, че основна роля в развитието на Ивайло Калушев е имал баща му, който е прикривал посегателства над малолетни в юношеските му години, се твърди в документа.

Според експертизата Калушев и хора около него са се насочвали към деца с емоционален дефицит, ниско самочувствие и проблеми в семейството.

Психологичната експертиза: Ивайло Калушев е сексуален насилник с влечение към подрастващи

Според вещите лица събития с участието на 13-годишно момиче в къщата на Калушев в с. Българи в края на януари са се оказали ключови за това, което в последствие е станало в хижата и под връх Околчица.

Прочитът на експертите е: „Няма съмнение, че Калушев е решил еднолично да приключи буквално с всичко след провала с опита за „приобщаване” на T. към сектата и острата реакция от страна на баща ѝ. Въпреки проведения двучасов разговор с него след завръщането на групата от с. Българи, Калушев осъзнава, че не е успял да разсее съмненията на родителя”.





Документът не посочва като основен мотив липса на финансови средства, въпреки че през последните годините приходите намалявали.



„Подробната разбивка на даренията и постъпленията показва очевиден тренд към ограничаване на приходите, както като брой на постъпленията, така и като размер на сумите, като през 2025 г. спадът е осезаем”, пише в комплексната експертиза по разследването.





Изследването проучва различни периоди от живота на Калушев.



„Много характерно за Калушев е способността му трансформира манипулативно позицията си от безскрупулен бенефициент на изгоди и блага, в такава на „алтруистичен меценат”, който „спасява” или „помага”, пише в комплексната експертиза по разследването.





В „Интервюто в Новините на NOVA” едно от вещите лица посочи, че всички експерти са били единодушни в заключенията си.



„Там става дума за педофилия, става дума за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, ако мога така да кажа, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Но това е маскиран насилник”, каза доц. д-р Владимир Велинов, вещо лице, изготвило експертиза по разследването.



„Детето постепенно спира да се интересува от семейството, училището и приятелския кръг, като едновременно с това се фиксира изцяло върху образа на „гуруто” и се подчинява на всички правила и изисквания. Съблазняването минава чрез осигуряване на продоволствия, преживявания - гмуркане, каране на моторна шейна, екзотични пътувания”, пише в комплексната експертиза по разследването.





Още вчера стана ясно, че във времето е имало сигнали, които са били пренебрегвани. Включително дълги отсъствия на 15-годишнoто момче от училище. Проверката в частното училище продължава, като лицензът му може да бъде отнет.



„Очакваме да приключи прокурорската проверка и да се види дали ще бъдат образувани следствени дела за длъжностни престъпления, за изготвяне на документация с невярно съдържание”, каза министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев.

Премиерът пък зададе въпроси:



„Как така институции се дали на едно НПО име, функция и легитимация на държавна агенция? Как това НПО - свърталище на педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил. Как така се е стигнало до това нещо?”, пита Румен Радев.