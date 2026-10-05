Световните запаси от петрол са достигнали опасно ниско равнище, предупреди днес главният изпълнителен директор на саудитския енергиен гигант „Сауди Арамко“ Амин Насър. Той отправя това предупреждение, няколко дни след като страните от Г-7 обявиха, че ще освободят до 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите си резерви, за да успокоят опасенията за недостиг.

„Системата вече е под напрежение“, заяви Насър по време на провеждащия се в Лондон Форум за енергийно изследване. По думите му възможностите за реакция при нови сътресения в доставките са ограничени, а „буферът, който би позволил на пазара да издържи на прекъсвания в доставките, е опасно малък“.

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Главният изпълнителен директор на най-големия производител на петрол в света предупреди също, че не бива да се гледат само официално обявените обеми на резервите, тъй като по-малко от 10 на сто от тях са действително достъпни за използване.

Голяма част от резервите, посочвани от отделните държави, представляват минималните количества, които трябва да бъдат поддържани, за да продължи нормалната работа на инфраструктурата и съоръженията, обясни Амин Насър.

„Именно затова, както виждате, трудно успяват да се намерят 100 милиона барела“, заяви той, визирайки количествата петрол, за които Международната агенция по енергията обяви в петък, че ще бъдат освободени. „Енергийните резерви могат да ни помогнат да преминем през една зима, но не могат трайно да решат проблема с доставките“, предупреди Амин Насър. В същото време той увери, че „Сауди Арамко“ е устойчива и може да отговори „на всички нужди“ на своите клиенти.

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През септември „Блумбърг“ съобщи, че съществува риск някои европейски клиенти да не получат доставки на петрол от Саудитска Арабия. Петролната ѝ инфраструктура неведнъж е ставала мишена на атаки от йеменските хуси след подновяването на военните действия между водената от Саудитска Арабия коалиция и подкрепяните от Иран бунтовници.

„Ние се учим от всяка атака“, заяви Насър. По думите му саудитската петролна компания е в състояние да се справи едновременно с до десет нападения, като изпраща екипи за бързо възстановяване на повредената инфраструктура.

Редактор: Цвета Лазаркова