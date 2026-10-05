Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” на жена, обвинена за държане на фентанил с цел разпространение. При претърсвания в столицата са открити над 80 грама от наркотика в хотелска стая, както и количества, разпределени в още 30 обекта.

Разследването започнало на 1 октомври от служители на Трето РУ в столицата. При претърсване в стая на хотел на булевард „Сливница” са намерени две количества фентанил с тегло 67,44 грама и 12,80 грама. На същата дата, на улица „Никола Мушанов”, е установено, че жената държала фентанил, разпределен в още 30 обекта.

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На 4 октомври Софийският градски съд наложил на обвиняемата мярка за неотклонение „задържане под стража”. Съдът приел доводите на прокуратурата, че са събрани достатъчно доказателства за извършеното престъпление, както и че съществува реална опасност тя да извърши ново такова.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. Работата по случая продължава.

Редактор: Мария Барабашка