44-годишен мъж е задържан с около 17 грама вещество, за което е заявил пред полицаите, че е фентанил. Случаят е установен при специализирана полицейска операция, проведена вчера в Русе.

Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР - Русе са установили мъжа пред входа на жилищна сграда на бул. „Липник“ в града. При извършения личен обиск у него са открити няколко кафяви буци и кафяво прахообразно вещество с общо тегло около 17 грама.

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По случая е образувано досъдебно производство по описа на ОДМВР - Русе за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

44-годишният мъж, който е познат на правораздавателните органи, е задържан за срок до 24 часа в поделение на МВР.

Работата по случая продължава под надзора и ръководството на Окръжна прокуратура - Русе.

Редактор: Георги Иванов