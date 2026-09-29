Днес над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време.

Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София – около 8. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 18. През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 5 градуса.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 19-21 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над западната половина от Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с намалена видимост. Над източната половина от полуострова облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, значителни в района на проливите. В източните райони и в Егейско море ще е ветровито. Съществена промяна на температурите не се очаква. Дневни температури: за София – 18 градуса, Истанбул – 21, Букурещ – 22, Атина – 23, Белград – 24, Скопие – 25, Солун - 26 градуса.

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Редактор: Цветина Петрова