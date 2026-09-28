Над 57 килограма марихуана на стойност близо 467 000 евро бяха открити при проверка на товарен автомобил на граничния пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 24 септември и пътувал от Чехия за Турция. Шофьорът, който е турски гражданин, представил документи за товар от автомобилни части и стоманени изделия.

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След анализ на риска митническите служители насочили превозното средство за щателна проверка. При сканиране с рентгенова апаратура били забелязани необичайни плътности сред декларирания товар.

Последвала физическа проверка, при която сред кашоните били открити чанти с 53 пресовани пакета. Те съдържали суха зелена тревиста маса, която при полевия тест реагирала на марихуана.

Снимка: Агенция „Митници“

Общото бруто тегло на наркотика е 57,040 кг. Стойността му е изчислена на 466 625 евро по цени, използвани за нуждите на съдебната система. По случая е започнало досъдебно производство, водено от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

Редактор: Цветина Петкова