Снимка: Агенция „Митници“
Шофьорът представил документи за товар от автомобилни части и стоманени изделия
Над 57 килограма марихуана на стойност близо 467 000 евро бяха открити при проверка на товарен автомобил на граничния пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.
Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 24 септември и пътувал от Чехия за Турция. Шофьорът, който е турски гражданин, представил документи за товар от автомобилни части и стоманени изделия.
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След анализ на риска митническите служители насочили превозното средство за щателна проверка. При сканиране с рентгенова апаратура били забелязани необичайни плътности сред декларирания товар.
Последвала физическа проверка, при която сред кашоните били открити чанти с 53 пресовани пакета. Те съдържали суха зелена тревиста маса, която при полевия тест реагирала на марихуана.
Снимка: Агенция „Митници“
Общото бруто тегло на наркотика е 57,040 кг. Стойността му е изчислена на 466 625 евро по цени, използвани за нуждите на съдебната система. По случая е започнало досъдебно производство, водено от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.Редактор: Цветина Петкова
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