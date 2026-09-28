Нова инициатива за импийчмънт на американския президент Доналд Тръмп беше внесена в Камарата на представителите. Демократът Стив Коен от Тенеси, който е старши член на Комисията по правосъдие, представи резолюция с 26 точки, съдържащи редица обвинения срещу държавния глава.

Ходът идва само девет дни след като Камарата отхвърли отделна инициатива за импийчмънт, внесена от демократа Ал Грийн от Тексас.

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Сред твърденията в резолюцията на Коен са злоупотреба с президентски правомощия, действия без необходимото одобрение на Конгреса, нарушения при прилагането на имиграционната политика, неправомерно задържане на одобрени от Конгреса средства и злоупотреба с правото на помилване.

Документът засяга още отношенията на администрацията с медиите, университетите и адвокатски кантори, както и предполагаемо лично финансово облагодетелстване от президентския пост. Това са обвинения, изложени от Коен, а внасянето им само по себе си не доказва извършването на нарушение.

Темата разделя и самите демократи. Част от тях настояват за нова процедура срещу Тръмп, докато други смятат, че подобна стъпка трябва да бъде предшествана от разследвания и изслушвания в Конгреса. Демократичното ръководство не подкрепи и предишния опит на Ал Грийн.

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Внасянето на 26-те точки не означава, че срещу Тръмп автоматично започва нов процес по импийчмънт. За да се стигне до такъв, Камарата на представителите трябва да одобри поне едно от обвиненията с мнозинство. Камарата в момента е контролирана от републиканците, а сред демократите също няма единна позиция по въпроса.

Тръмп вече беше подлаган на импийчмънт два пъти по време на първия си президентски мандат – през 2019 и 2021 г. И в двата случая Сенатът го оправда.

Редактор: Цветина Петкова