Киви, портокали, боровинки - редовната консумация на тези плодове може да укрепи психичното ви здраве. Това пише Verywell Health. Онлайн изданието класира седем плодове, които помагат срещу стрес и тревожност.

1. Киви

Според USDA кивито е богато на витамин C и други антиоксиданти, а също така съдържа калий и фибри. Витамин C участва в производството на серотонин и допамин – невротрансмитери, които помагат на тялото да регулира стресовата реакция и нивата на хормона на стреса кортизол. Проучване установи, че хора с дефицит на витамин C, които ядат киви ежедневно, съобщават за подобрено настроение, енергия и цялостно благополучие, понякога само в рамките на няколко дни. Фибрите и мелатонинът в плода могат също да насърчат по-добър сън, което е важно за психичното здраве и тревожността.

2. Портокали

Те са богат източник на витамин C, който помага за намаляване на тревожността и подобрява настроението. Антиоксидантните и противовъзпалителните свойства на портокалите могат да помогнат за регулиране на стресовите хормони и да засилят имунната система. Освен това портокалите съдържат фибри, витамини от група B и магнезий, които могат да насърчат стабилни нива на кръвната захар и да успокоят нервната система.

3. Боровинки

Богати са на антоцианини – антиоксиданти, които могат да намалят тревожността и стреса и да подкрепят когнитивната функция. Те могат да предпазят мозъка от оксидативен стрес, да намалят възпалението и да подобрят комуникацията между мозъчните клетки. Едно проучване установи, че диета, богата на антиоксиданти, особено на тези, които се намират в боровинките, е свързана с по-ниски нива на тревожност при жени в постменопауза.

4. Банани

Съдържат витамини от група B, които помагат на тялото да синтезира серотонин и допамин – невротрансмитери, участващи в регулирането на настроението, според проучване, изследващо ролята на бананите в психичното здраве. Фибрите и естествените въглехидрати осигуряват по-стабилни енергийни нива и могат да предотвратят резки спадове на кръвната захар, които причиняват умора или раздразнителност. Някои проучвания показват, че бананите могат да бъдат полезни за справяне с тревожността и депресията, както и за поддържане на енергийните нива.

5. Ягоди

Ягодите съдържат много витамин C, както и антиоксиданти, особено антоцианини и елагова киселина. Тези съединения помагат в борбата с оксидативния стрес и възпалението – процеси, които могат да повлияят негативно на психическото и физическото здраве. Има доказателства, че антиоксидантите в ягодите могат да помогнат за повишаване на енергийните нива при хора с хроничен стрес или умора.

6. Нар

Наровете са богати на полифенолни антиоксиданти, които намаляват възпалението и оксидативния стрес в организма. Те също така са богати на витамин C. Предварителни изследвания показват, че антиоксидантите и хранителните вещества в наровете и сока от нар могат да активират механизми, свързани с намаляване на тревожността и депресията, както и да защитават здравето на мозъка и когнитивните функции.

7. Авокадо

Макар често да е смятано за зеленчук, авокадото технически е плод. Богато е на полезни за сърцето мононенаситени мазнини, магнезий и фибри. Тези хранителни вещества могат да помогнат за понижаване на нивата на кортизол и поддържане на стабилни нива на кръвната захар, което насърчава по-стабилно настроение и може да намали тревожността. Някои доказателства също така сочат, че недостатъчният прием на магнезий може да увеличи податливостта към стрес. Следователно богатите на магнезий плодове, особено авокадото, могат да бъдат един от начините за подпомагане на реакцията на организма към стрес.

Редактор: Ина Григорова