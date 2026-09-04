С наближаването на 15 септември започва усилена подготовка за новата учебна година. Освен избора на учебници, тетрадки и пособия, важно е и как ще бъде подредена ученическата раница, така че детето да носи само необходимото.

Раницата трябва да бъде съобразена с размера на детето, да има широки и регулируеми презрамки и няколко отделения за по-добра организация. В нея е добре да бъдат само нужните за конкретния ден учебници и тетрадки, несесер, бутилка вода и кутия за храна. Спортният екип и материалите за рисуване трябва да се добавят само когато са необходими.

Полезна е и една отделна папка за всички документи, бележки и листове, които пътуват между училището и дома. Така детето по-лесно ще знае къде да поставя важните документи и родителите няма да се налага да проверяват всеки джоб на раницата.

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За по-малките деца може да се добави малко несесерче с кърпички и при необходимост резервни дрехи. Препоръчително е в раницата да има и малка карта с телефоните на родителите, поставена във вътрешен джоб.

Добра идея е и сгъваема непромокаема торбичка, която може да се използва за мокри дрехи или вещи след спорт. Бутилката с вода също трябва да има определено място, за предпочитане в страничен джоб, за да се избегне разливане върху учебниците.

За по-големите ученици може да се използва цветова система за различните предмети. А веднъж седмично е добре раницата да се изпразва напълно и да се премахват ненужните вещи.

Най-важното е детето постепенно само да се научи да организира раницата си и да проверява какво трябва да вземе за училище и какво да върне вкъщи. Така подготовката за новата учебна година няма да се изчерпва само с покупката на пособия, а ще помогне на децата да изградят полезни навици за организация и самостоятелност.

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