Трима астронавти и един руски космонавт поставиха рекорд за най-бърз американски полет до Международната космическа станция, предаде ДПА.

От НАСА съобщиха, че полетът от 7 часа и 55 минути е довел до най-бързото скачване на американски космически апарат в историята на орбиталната лаборатория, предава БТА.

Космическа разходка: Астронавтите поправиха роботизираната ръка на МКС

Тринадесетият екипаж на SpaceX, включващ астронавтите на НАСА Джесика Уоткинс и Люк Дилейни, канадския астронавт Джошуа Кътрик и руския космонавт Сергей Тетерятников, излетя от Кейп Канаверал, Флорида. Двустепенната ракета-носител „Фалкон 9" излетя с прикрепения към върха ѝ космически кораб „Дракон".

Астронавти живеят и провеждат изследвания непрекъснато на борда на МКС от около 25 години, припомня ДПА.

Световният рекорд за полет до МКС се държи от руския космически кораб „Союз“, който през октомври 2020 г. достига до станцията за малко над три часа, допълва агенцията.

Редактор: Ина Григорова