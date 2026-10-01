Футболната звезда Ерлинг Холанд заведе дело срещу авиокомпанията „Норвегиън” във връзка с маркетингова кампания по време на тазгодишното Световно първенство по футбол. Информацията беше потвърдена от адвоката на нападателя.

Повод за съдебния иск е рекламна кампания в социалните мрежи. Авиопревозвачът е публикувал редактирана снимка на свой самолет, към чиято предна част била добавена характерната руса опашка на Холанд – прическата, с която той играеше по това време. Колажът бил придружен от надпис, гласящ: „Никога не сме изглеждали толкова норвежки”.

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„Делото се отнася до незаконното използване от страна на „Норвегиън” на търговските марки на Холанд при продажбата на самолетни билети по време на Мондиала”, обясни защитникът на играча.

Един от най-популярните норвежки вестници съобщи, че междувременно авиокомпанията изтрила спорната публикация от профила си в Instagram.

От ръководството на авиокомпанията реагираха с недоумение на създалата се ситуация. Според тях действията им не са били с цел злоупотреба, а по-скоро израз на фенска подкрепа.

„Както почти цяла Норвегия, ние също подкрепяхме националния отбор през лятото чрез няколко спонтанни публикации, вдъхновени от тенденциите в социалните мрежи. Жалко е, че на тези овации беше отговорено със съдебен иск”, се казва в официалната позиция на превозвача. От компанията допълват, че се надяват на разумен диалог.

Двете страни ще се изправят една срещу друга в Районния съд в Осло на 9 октомври.

Редактор: Мария Барабашка