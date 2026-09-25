„Манчестър Сити“ е признат за виновен по по-голямата част от обвиненията за нарушения на финансовите правила на Висшата лига. Това съобщи „Би Би Си Спорт“, позовавайки се на свои източници, запознати с решението по дългогодишния казус.

Клубът беше обвинен в общо 115 нарушения. Независимата комисия вече е взела решение и е установила нарушения по всички обвинения с изключение на едно. На този етап обаче не е ясно какво наказание ще бъде наложено на английския клуб. Според информацията санкциите все още не са определени.

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От Висшата лига са отказали коментар пред „Би Би Си Спорт“.

„Манчестър Сити“ също не е потвърдил, нито е отрекъл информацията за решението. Вместо това клубът разпространи позиция, според която процедурата на Висшата лига все още продължава и предстои приключването на съществени етапи от нея, които са обект на строга конфиденциалност.

От клуба заявяват още, че през последните осем години са спазвали процедурата с очакването ръководството на Висшата лига да действа като „независим, безпристрастен и справедлив регулатор, свободен от влияние на заинтересовани страни“.

Ако окончателният изход от производството е неблагоприятен за „Манчестър Сити“, клубът възнамерява да обжалва констатациите.

Редактор: Цветина Петкова