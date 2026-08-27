Снимка: gettyimages/ Видео:"Ройтерс"
С този акт Европейската футболна централа засилва натиска върху ръководството на ФИФА
УЕФА подготвя наказателно производство срещу президента на ФИФА Джани Инфантино заради план за продажба на дялове от Световното първенство на частни инвеститори. Това става ясно от съдебни документи, с които европейската футболна централа се опитва да получи информация за плановете на ФИФА и финансовите институции, участвали в нея.
Планираното дело ще бъде заведено в Швейцария, където се намира централата на ФИФА. Ходът представлява значителна ескалация в опитите на УЕФА не само да отстрани Инфантино от ръководния му пост, но и да потърси наказателна отговорност за действията около плана.
В съдебен документ се посочва, че УЕФА и други заинтересовани страни подготвят наказателни искове в Швейцария срещу Инфантино и евентуално други служители и съветници на ФИФА.
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Те могат да бъдат обвинени в неправомерно управление по член 158 от швейцарския Наказателен кодекс, както и по други евентуални обвинения, които могат да произтекат от разследването.
Според документа действията са свързани с „тайното структуриране, оценяване, финансиране и предлагане“ на сделка, която е нанесла преки и конкретни щети на репутацията на ФИФА, нейното управление и търговските ѝ отношения.
УЕФА твърди, че последствията са засегнали както ФИФА, така и нейните 211 членове, включително 55-те национални футболни асоциации, членуващи в европейската централа.
Искането на УЕФА е внесено във Федералния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк. То е насочено срещу банка JP Morgan, както и срещу планирания основен инвеститор Thrive Capital и нейния главен изпълнителен директор Джошуа Къшнър, който е брат на Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.
УЕФА предприема действия и чрез съдилищата в Маями, където се намира юридическият екип на ФИФА.
В документа европейската централа определя планираната сделка като механизъм, чрез който Инфантино и „малък кръг“ около него са можели да придобият постоянен дял и да печелят от най-ценните активи на ФИФА.
Според УЕФА това би било в ущърб на ФИФА, нейните членове и други организации и страни в световния футбол.Редактор: Иван Иванов
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