УЕФА подготвя наказателно производство срещу президента на ФИФА Джани Инфантино заради план за продажба на дялове от Световното първенство на частни инвеститори. Това става ясно от съдебни документи, с които европейската футболна централа се опитва да получи информация за плановете на ФИФА и финансовите институции, участвали в нея.

Планираното дело ще бъде заведено в Швейцария, където се намира централата на ФИФА. Ходът представлява значителна ескалация в опитите на УЕФА не само да отстрани Инфантино от ръководния му пост, но и да потърси наказателна отговорност за действията около плана.

В съдебен документ се посочва, че УЕФА и други заинтересовани страни подготвят наказателни искове в Швейцария срещу Инфантино и евентуално други служители и съветници на ФИФА.

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Те могат да бъдат обвинени в неправомерно управление по член 158 от швейцарския Наказателен кодекс, както и по други евентуални обвинения, които могат да произтекат от разследването.

Според документа действията са свързани с „тайното структуриране, оценяване, финансиране и предлагане“ на сделка, която е нанесла преки и конкретни щети на репутацията на ФИФА, нейното управление и търговските ѝ отношения.

УЕФА твърди, че последствията са засегнали както ФИФА, така и нейните 211 членове, включително 55-те национални футболни асоциации, членуващи в европейската централа.

Искането на УЕФА е внесено във Федералния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк. То е насочено срещу банка JP Morgan, както и срещу планирания основен инвеститор Thrive Capital и нейния главен изпълнителен директор Джошуа Къшнър, който е брат на Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

УЕФА предприема действия и чрез съдилищата в Маями, където се намира юридическият екип на ФИФА.

В документа европейската централа определя планираната сделка като механизъм, чрез който Инфантино и „малък кръг“ около него са можели да придобият постоянен дял и да печелят от най-ценните активи на ФИФА.

Според УЕФА това би било в ущърб на ФИФА, нейните членове и други организации и страни в световния футбол.

Редактор: Иван Иванов