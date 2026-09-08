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Според предварителната информация дехидратацията е сред възможните причини за неразположението му
Българският национал Росен Божинов е бил изписан от болницата, след като в неделя колабира по време на двубоя на „Пиза” срещу „Юве Стабия” от Серия Б.
Защитникът се почувства зле през първото полувреме и се наложи да бъде изнесен на носилка от терена. Впоследствие той беше транспортиран до лечебно заведение в Кастеламаре ди Стабия, където са му направени необходимите прегледи.
Български национал колабира по време на мач в Италия
От „Пиза” официално потвърдиха, че състоянието на Божинов е стабилно и той вече е напуснал болницата. Според предварителната информация дехидратация е сред възможните причини за неразположението.
Божинов ще се завърне в Пиза заедно с отбора. В понеделник сутринта той ще премине през допълнителни изследвания под наблюдението на медицинския екип на клуба.
25-годишният защитник се присъедини към състава на „Пиза” през лятото.Редактор: Ина Григорова
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