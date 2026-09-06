Българският футболен национал Росен Божинов е припаднал на терена по време на мач от първенството на Серия "Б" между "Пиза" и "Юве Стабия".

Медицински екип незабавно се е намесил, като той е бил изнесен с носилка, а след това откаран до болница с линейка. От "Пиза" официално обявиха, че Божинов е в съзнание и е откаран в болница за обстойни прегледи.

„Божинов е откаран в болница за изследвания. Той е в съзнание. Една от хипотезите е криза вследствие на дехидратация. Ще има допълнителна информация. В момента мачът е прекъснат“, съобщиха от „Пиза“ след инцидента.

След като са получили информация за състоянието на българския защитник, двата отбора са се върнали на терена за загрявка, а мачът е бил подновен от 41-вата минута.

Редактор: Никола Тунев