Радостта от победата на България над Полша на Евроволей 2026 беше последвана от разгорещен спор в полските волейболни среди. Националният ни отбор се наложи с 3:2 гейма в драматичен двубой в София и завърши на трето място в своята група, но след срещата в центъра на вниманието попадна Александър Николов.

Причината беше емоционален жест на българския национал след успешна атака в тайбрека. Действието му предизвика реакции в Полша, като местен журналист го свърза с т.нар. „балкански манталитет“, а част от феновете го интерпретираха като проява на агресия към полски състезател.

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Николов отговори на критиките в профила си в социалните мрежи. Българският волейболист определи част от реакциите като прекалено крайни и призова случилото се да не бъде разглеждано предубедено. Той подчерта, че зад жеста му не е имало лошо намерение.

След края на груповата фаза вниманието на националите вече е насочено към елиминациите. В събота, отново в София, България ще се изправи срещу Германия в първия си двубой от директните елиминации.

При победа трикольорите ще продължат към четвъртфиналите. Там е възможна нова среща с Полша, ако поляците преодолеят своя съперник Латвия.

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Междувременно Българската федерация по волейбол отчете сериозен зрителски интерес към Евроволей 2026. По данни на федерацията инвестициите около домакинството достигат 20 млн. евро, а амбицията е София да кандидатства отново за домакинство на европейското първенство през 2030 г.

Редактор: Цветина Петкова