Молдова информира Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за многократни нарушения на въздушното ѝ пространство от дронове на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна.

Въпросът беше повдигнат от постоянния представител на Молдова към ОССЕ, посланик Виктория Роша, на 1145-ото заседание на Форума за сътрудничество в областта на сигурността.

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Виктория Роша обърна внимание на инцидентите, регистрирани на 8, 12 и 14 септември, както и на рисковете, които те създават за населението и гражданската авиация. Според нея тревожният характер на ситуацията се определя, наред с други фактори, от честотата на инцидентите и трансграничните траектории на дроновете.

На заседанието беше обсъден инцидентът от 8 септември, при който един и същ дрон последователно е пресякъл въздушното пространство на Молдова и Румъния. Молдовската делегация определи случая като доказателство за трансграничния характер на заплахите.

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Представителят на Молдова отново подчерта, че суверенитетът и въздушното пространство на държавите трябва да се зачитат, а цивилното население - да бъде защитено.

Същевременно молдовската делегация повтори призива си за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна и на действията, които според Кишинев подкопават регионалната и европейската сигурност.

Редактор: Ивета Костадинова