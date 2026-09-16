С допълнително отчетените 817 смъртни случая за периода от 27 юли до 20 август тази година общият брой на смъртните случаи от третата гореща вълна във Франция, по-малко смъртоносна от предишните две, достигна 8000, обяви Националната агенция за обществено здраве.

В 79-те френски департамента, засегнати от най-дългия горещ период, регистриран някога във Франция, са били отчетени 817 смъртни случая повече от обичайното, което представлява увеличение с 5%. Според здравната агенция все още не е ясно каква част от тях се дължат пряко на горещините.

Те се прибавят към приблизителните 5764 допълнителни смъртни случая в периода от 17 юни до 2 юли, в допълнение към регистрираните 1243 смъртни случая от 3 до 30 юли, както и към 95-те смъртни случая, отчетени по време на настъпилата твърде рано върхова точка на горещините от 24 до 28 май.

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Броят на смъртните случаи със сигурност ще се увеличава, тъй като събирането и обобщаването на данните все още не е приключило. Данните не обхващат и периода на миналото лято, а периодът за наблюдение завърши вчера. "Тазгодишното лято беше напълно безпрецедентно, като горещите периоди продължаваха почти без прекъсване", подчерта Гийом Буланже, директор на отдела по въпросите за качеството на жизнената среда, условията на труд и здравето към Националната агенция за обществено здраве.

"Обикновено дните с изключително високи температури представляват 5% от цялото лято, но тази година ние ще бъдем значително над тази стойност", коментира Буланже.

Докато предишните горещи вълни засягаха също и представители на по-младото поколение, този път са засегнати "почти изцяло хора на възраст от 75 години и повече". В тази възрастова група са били отчетени 751 смъртни случая повече от очакваното, отбелязва здравната агенция.

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Близо половината от допълнителните смъртни случаи, регистрирани за периода от 25 дни, са настъпили в рамките само на три дни - от 14 до 16 август, непосредствено след двата дни с най-високи температури, които обхванаха най-голяма част от територията на страната, уточни Робен Лагариг, научен сътрудник в здравната агенция.

Лятото на 2026 г. е било най-горещото от 1900 г. насам, като надминава летата на 2003 г. и 2022 г., посочва френската метеорологична агенция. Климатичните промени повишават вероятността от настъпването на много интензивни, продължителни и широкообхватни горещи вълни, припомня агенцията за обществено здраве.

Редактор: Станимира Шикова